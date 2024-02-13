«Юрисдикция длинной руки»: Китай ответил на санкции против работающих с РФ компаний

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 38 0

Китай назвал незаконными санкции ЕС против работающих с Россией компаний

«Юрисдикция длинной руки»: Китай ответил на санкции против работающих с РФ компаний

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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Власти КНР назвали возможные торговые ограничения незаконными и прокомментировали отношения между Москвой и Пекином.

Китай выступает против санкций, которые Евросоюз предложил ввести в отношении компаний, сотрудничающих с Россией. Об этом со ссылкой на заявление МИД КНР сообщает издание Bloomberg.

В ведомстве назвали возможные ограничительные меры в отношении трех китайских компаний незаконными и выразили решительный протест, подчеркнув, что вмешательство «третьих сторон» в отношения Москвы и Пекина является недопустимым.

«Китай решительно выступает против незаконных санкций или „юрисдикции длинной руки“ против Китая на основании сотрудничества между Китаем и Россией», — заявили в МИД Китая.

Также в дипведомстве отметили, что в случае, если санкции все же будут приняты, Китаю есть, чем ответить, а также как защитить интересы своих компаний.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР.

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«Юрисдикция длинной руки»: Китай ответил на санкции против работающих с РФ компаний

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