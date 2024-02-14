Советник Байдена по Латинской Америке Гонсалес решил уйти в отставку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Bloomberg: советник Байдена по Латинской Америке Гонсалес решил уйти в отставку

Советник Байдена по Латинской Америке Гонсалес решил уйти в отставку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev

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Что стало причиной этого?

Специальный помощник президента США Джо Байдена по делам Латинской Америки в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Хуан Гонсалес решил покинуть свой пост. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По сведениям издания, Гонсалес покинет свой пост уже в марте. О своем решении он раздумывал несколько месяцев.

После ухода он намерен больше уделять времени своим маленьким детям. Его место займет другой советник Байдена — Дэниел Эриксон.

Уход Гонсалеса, говорится в материале, может негативно отразиться на отношениях США с Венесуэлой. А именно — подорвать усилия американской администрации по убеждению венесуэльских властей в необходимости проведения демократических реформ.

В качестве одной из заслуг Гонсалеса считается укрепление сотрудничества США с Мексикой и Канадой в сферах экономики и безопасности.

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