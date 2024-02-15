Жуткие последствия: к чему может привести неправильный рост зубов мудрости

Изначально они помогали человеку употреблять жесткие, необработанные продукты или большое количество мяса — современные люди в этом не нуждаются.

Неправильный рост зубов мудрости может провоцировать целый список неприятных последствий. Об этом изданию Газета.ру заявила стоматолог-хирург Мария Волкова.

Среди них: формирование скученности зубных рядов, хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба.

«Не стоит забывать и о том, что частично непрорезавшиеся зубы мудрости могут беспокоить своего владельца. Это связано с наличием слизистого капюшона, который частично закрывает коронковую часть зуба», — предупредила врач.

Изначально они помогали человеку употреблять жесткие, необработанные продукты или большое количество мяса. Современные люди в этом не нуждаются.

Но они все равно зачастую сталкиваются с проблемами восьмых зубов: полное или частичное непрорезывание, неправильное прорезывание. Чтобы не столкнуться с последствиями от неправильного роста зубов, следует посещать стоматолога и делать диагностические снимки.

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