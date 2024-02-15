Жуткие последствия: к чему может привести неправильный рост зубов мудрости

Врач Волкова: неправильный рост зубов мудрости приводит к скученности зубов
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
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Изначально они помогали человеку употреблять жесткие, необработанные продукты или большое количество мяса — современные люди в этом не нуждаются.
Неправильный рост зубов мудрости может провоцировать целый список неприятных последствий. Об этом изданию Газета.ру заявила стоматолог-хирург Мария Волкова.
Среди них: формирование скученности зубных рядов, хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба.
«Не стоит забывать и о том, что частично непрорезавшиеся зубы мудрости могут беспокоить своего владельца. Это связано с наличием слизистого капюшона, который частично закрывает коронковую часть зуба», — предупредила врач.
Изначально они помогали человеку употреблять жесткие, необработанные продукты или большое количество мяса. Современные люди в этом не нуждаются.
Но они все равно зачастую сталкиваются с проблемами восьмых зубов: полное или частичное непрорезывание, неправильное прорезывание. Чтобы не столкнуться с последствиями от неправильного роста зубов, следует посещать стоматолога и делать диагностические снимки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно почистить зубы за неимением щетки.
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