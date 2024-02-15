Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

Украинские террористы снова атаковали мирные кварталы. Среди погибших есть дети.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Фото: Силантьев Евгений / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Столичный градоначальник назвал атаку украинских формирований «жестокой и коварной» и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В четверг, 15 февраля, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Ранения средней тяжести получили 17 человек, среди них четверо детей.

В российском Минобороны уточнили, что для атаки ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

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