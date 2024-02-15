На Украине заочно обвинили Таисию Повалий по трем уголовным статьям

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

СБУ заочно обвинила певицу Таисию Повалий в коллаборационизме

На Украине заочно обвинили Таисию Повалий по трем уголовным статьям

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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В чем виновна артистка, по мнению Киева?

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения певице Таисии Повалий. Об этом сообщила пресс-служба спецслужбы в Telegram-канале.

Повалий предъявляется совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса Украины. В частности, артистку обвиняют в «коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера за сбор данных об инфраструктуре. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, которая началась в феврале 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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