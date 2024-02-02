ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

ФСБ объявила в розыск украинского хакера за сбор данных об инфраструктуре

ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ФСБ объявила украинского хакера в международный розыск — его обвиняют в использовании шпионских программ, с помощью которых он собирал данные о российской инфраструктуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следственным органом объявлен в розыск федеральный, а затем международный, гражданин Украины Орленко Роман Олегович», — говорится в сообщении.

Хакеру заочно выдвинули обвинения по части 1 статьи 273 УК РФ «Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации».

Орленко грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. В настоящее время хакер находится за пределами России — Мещанский суд Москвы уже заочно арестовал его на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкалье задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ. В настоящее время досматривается содержимое, идут следственные действия, за работу взялась ФСБ России.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.66
0.43 98.64
1.24
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

21:35
«Конкретная дата»: когда на улицы Москвы вернутся электросамокаты
21:31
«Чуть не зарезали в метро»: неизвестный напал с ножом на фигуриста Дикиджи
21:21
ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера
21:07
«Я уверена»: жена Зеленского сделала заявление о покинувших Украину людях
20:53
«Все плохо»: что будет с детьми жившей с мумией женщины из Ленобласти
20:39
«Извиняешься в пустоту»: Харламов публично объявил о расставании с девушкой

Сейчас читают

В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая
А вдруг живой? Что стало с психикой детей, чья мать три года спала с мумией отца
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Что стало с могилой Эдуарда Хиля спустя десять лет — фото

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса