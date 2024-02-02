ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ФСБ объявила украинского хакера в международный розыск — его обвиняют в использовании шпионских программ, с помощью которых он собирал данные о российской инфраструктуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следственным органом объявлен в розыск федеральный, а затем международный, гражданин Украины Орленко Роман Олегович», — говорится в сообщении.

Хакеру заочно выдвинули обвинения по части 1 статьи 273 УК РФ «Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации».

Орленко грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. В настоящее время хакер находится за пределами России — Мещанский суд Москвы уже заочно арестовал его на два месяца.

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