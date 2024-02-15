Машков обсудил профессию актера с членами Союза театральных деятелей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Он считает, что театр и кино многим похожи между собой.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Народный артист России Владимир Машков обсудил с членами Союза театральных деятелей тонкости актерской профессии. Он обратил внимание на то, что у выпускников специализированных вузов в дипломе, как правило, написано «актер драматического театра и кино». Машков считает, что работа на сцене и съемки в кино очень похожи друг на друга.

«Эти две профессии схожи по замыслу, потому что и там, и там нужно воспроизводить человеческое поведение. Не играть, а воспроизводить человеческое поведение», — сказал он.

Также народный артист России процитировал слова реформатора театра и классика Константина Станиславского.

«Он сказал: «Ввиду того, что у артиста говорящего кино есть крупный план, особая обнаженность человеческого лица, настоящесть места действия — не декорации, а настоящесть, — и возможность артисту посмотреть творческий процесс», — поделился Машков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Машков встретился с волонтерами в Севастополе.

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