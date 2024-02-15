Машков встретился с волонтерами в Севастополе

В итоге в предвыборной гонке четверо участников — и у них сейчас очень напряженный график. Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов побывал в Екатеринбурге.

Он возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» и передал гуманитарный груз бойцам, участвующим в СВО. Также он побывал в музее пионерии.

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога возложил цветы к Вечному огню на площади Партизан в Брянске. Также герой ДНР посетил военно-учебный центр, где готовят будущих сержантов.

А в местном филиале фонда «Защитники Отечества» Жога пообщался с семьями участников СВО. Еще один сопредседатель предвыборного штаба Владимир Машков приехал в Севастополь — он посетил региональное отделение штаба и пообщался с доверенными лицами и волонтерами.

Выборы президента впервые в истории России состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование будет применяться в 29 регионах.