Кипр экстрадировал в Россию обвиняемого в мошенничестве мужчину

Кипр экстрадировал в Россию Бориса Сосина для привлечения к уголовной ответственности по статье УК «Мошенничество при получении выплат». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с февраля по август 2014 года обвиняемый с соучастником изготовили для обратившейся к ним женщины фиктивные документы, давшие ей право на получение компенсации за утраченное из-за аварии на Чернобыльской АЭС имущество.

На основании фальшивых документов департамент строительства и архитектуры Брянской области выплатил около 2,5 миллиона рублей компенсации. Доверительнице было передано 1,5 миллиона рублей, оставшимися средствами Сосин с соучастником распорядились по своему усмотрению.

Однако Сосин скрылся от правоохранительных органов, после чего по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в международный розыск. Запрос о выдаче обвиняемого был направлен в связи с его задержанием на территории Кипра в октябре 2022 года.

Благодаря организованному Генпрокуратурой взаимодействию с компетентными органами Кипра удалось добиться решения о выдаче Сосина.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков экстрадируют из Бахрейна в Россию.