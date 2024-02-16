Уголовное дело грозит экс-генералу ФТС, устроившему дебош в Калининграде

Разобраться в инциденте призвал глава Следственного комитета.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
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Бывшему начальнику Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Олегу Завгороднему грозит уголовное дело после дебоша в гостинице Калининграда. С поручением разобраться в инциденте выступил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
В ведомство поступило обращение с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать правовую оценку. На обращение Бастрыкин отреагировал и уже дал поручение, исполнение которого будет контролироваться в центральном аппарате СК.
«Глава СК России поручил <…> возбудить по озвученному факту уголовное дело и представить доклад», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Публичный скандал начался после того, как в Сети появилось видео, на котором Завгородний, находясь в изоляторе полицейского участка в состоянии алкогольного опьянения, угрожал правоохранителям увольнением.
Завгородний возглавлял управление тылового обеспечения с 2017 года. Имеет ведомственные награды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Завгородний был уволен после дебоша в Калининграде.
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