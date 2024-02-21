Такер Карлсон о тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального*: «Они — идиоты»

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Карлсон назвал идиотами тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального*

Такер Карлсон о тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального*: «Они — идиоты»

Фото: Pavel Golovkin / ТАСС

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Тема:
Умер Алексей Навальный*

Журналист счел безумием подобные заявления.

Американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех людей, которые считают, что Россия виновата в смерти блогера Алексея Навального*. Такое заявление он сделал в интервью интернет-изданию Blaze.

«Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у России гораздо более сильный промышленный потенциал», — сказал Карлсон.

Карлсон подчеркнул, что подобные заявления являются безумием. За пределами США ни один человек, считает журналист, не подумал так.

Вместе с тем Карлсон признался, что он не особо интересовался личностью Навального. В центре его внимания происходящее в Соединенных Штатах.

О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

В Кремле прокомментировали заявления западных чиновников после смерти Навального в колонии. По словам Дмитрия Пескова, Запад, не дожидаясь официальной информации, успел сделать немало заявлений. Как указал представитель Кремля, это хамство и абсолютно непозволительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков также прокомментировал заявление жены блогера Юлии Навальной про виновников в смерти супруга. В Кремле назвала ее слова хамскими и голословными.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Тема:
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