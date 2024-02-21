Карлсон назвал идиотами тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального*
Фото: Pavel Golovkin / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист счел безумием подобные заявления.
Американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех людей, которые считают, что Россия виновата в смерти блогера Алексея Навального*. Такое заявление он сделал в интервью интернет-изданию Blaze.
«Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у России гораздо более сильный промышленный потенциал», — сказал Карлсон.
Карлсон подчеркнул, что подобные заявления являются безумием. За пределами США ни один человек, считает журналист, не подумал так.
Вместе с тем Карлсон признался, что он не особо интересовался личностью Навального. В центре его внимания происходящее в Соединенных Штатах.
О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.
В Кремле прокомментировали заявления западных чиновников после смерти Навального в колонии. По словам Дмитрия Пескова, Запад, не дожидаясь официальной информации, успел сделать немало заявлений. Как указал представитель Кремля, это хамство и абсолютно непозволительно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков также прокомментировал заявление жены блогера Юлии Навальной про виновников в смерти супруга. В Кремле назвала ее слова хамскими и голословными.
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
- 20 февр
- Песков о словах жены Навального* про виновников смерти: «Абсолютно голословные»
- 19 февр
- Российского посла вызвали в МИД Финляндии
- 19 февр
- Российского посла вызвали в МИД Германии
- 19 февр
- Кремль отреагировал на заявления Запада после смерти Навального*: «Мы слышали»
- 16 февр
- Захарова о реакции Запада на смерть Навального*: «Экспертизы нет, но выводы готовы»
- 16 февр
- По факту смерти Навального* организовали проверку
- 16 февр
- В Кремле отреагировали на сообщения о смерти Алексея Навального*
- 16 февр
- Названа предварительная причина смерти Навального*
- 16 февр
- Алексей Навальный* умер в колонии
Читайте также
74%
-0.06 99.56
0.07
Нашли ошибку?