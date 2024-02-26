Кремль отреагировал на обвинения о якобы давлении на мать Навального*: «Абсурд»

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Песков назвал абсурдными заявления о давлении Кремля на мать Навального*

Кремль отреагировал на обвинения о якобы давлении на мать Навального*: «Абсурд»

Фото: Pavel Golovkin / ТАСС

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Общество призвали относится соответствующим образом к слухам.

Заявления сторонников российского блогера Алексея Навального* о якобы давлении Кремля на его мать являются абсурдными. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это совершенно очередные абсурдные заявления», — сказал он.

Песков добавил, что почти все сторонники Навального находятся в розыске и не проживают в России. В этой связи к подобным заявлениям следует относиться «соответствующим образом».

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что вопросы выдачи тела и похорон блогера не являются прерогативой Москвы, их не регулирует президент. По словам Пескова, такими процессами, которые идут в соответствии с установленными правилами, занимаются определенные службы.

О смерти Навального 16 февраля сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непозволительными обвинения России в смерти Навального, звучащие из уст представителей стран Запада. Соответствующие обвинения со стороны вдовы Навального Юлии официальный представитель Кремля назвал «голословными» и «хамскими».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден перепутал имя вдовы Алексея Навального Юлии.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

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