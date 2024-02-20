Песков о словах жены Навального* про виновников смерти: «Абсолютно голословные»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 105 0

Песков назвал слова Навальной о виновных в смерти мужа голословными и хамскими

Песков о словах жены Навального* про виновников смерти: «Абсолютно голословные»

Фото: STEPHANIE LECOCQ / ТАСС

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Тема:
Умер Алексей Навальный*

Прежде в Кремле отреагировали на заявления западных чиновников.

В Кремле отреагировали на заявления жены Алексея Навального* Юлии про виновников в смерти мужа. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства, но, учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, то я оставлю это без комментариев», — сказал он журналистам.

О смерти Навального в пятницу, 16 февраля, сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали заявления западных чиновников после смерти Навального в колонии. По словам Пескова, Запад, не дожидаясь официальной информации, успел сделать немало заявлений. Как указал представитель Кремля, это хамство и абсолютно непозволительно.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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