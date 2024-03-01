«В нарушение закона»: россиянам напомнили об ответственности за несанкционированные акции
Песков напомнил об ответственности за несанкционированные акции
Фото: Новосильцев Артур / ТАСС
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В Кремле дали пояснения по этой теме.
Граждане, которые участвуют в несанкционированных акциях, несут ответственность по закону. Об этом россиянам напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
В Кремле, в частности, отреагировали на призывы сторонников Алексея Навального*. При этом давать оценку деятельности блогера власти не стали.
«Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом», — сказал Песков.
В Кремле также недавно заявляли, что обвинения в якобы давлении Кремля на мать Навального являются абсурдными. Песков отметил, что почти все сторонникиблогера находятся в розыске и не проживают в России. В этой связи к подобным заявлениям следует относиться «соответствующим образом».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требования G7 по смерти Навального.
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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