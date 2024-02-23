Как американский лидер назвал супруг блогера?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Schultz/White House; Reuters; 5-tv.ru
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Президент США Джо Байден после встречи в Сан-Франциско с вдовой и дочерью блогера Алексея Навального* — Юлией и Дарьей — перепутал имя первой, назвав Йоландой. Очередная огорвка американского лидера попала на видео.
«И одна вещь, о которой мне стало ясно, это то, что Йоланда (Юлия Навальная. — Прим. ред.) собирается продолжать бороться до конца и не сдаваться», — сказал президент США.
Речь Байдена была также опубликована на сайте Белого дома в текстовом формате. Редакторы, конечно, подправили ситуацию. Имя Йоланда зачеркнули, а рядом в скобках написали «Юлия».
О смерти Навального 16 февраля сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, блогер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть. По информации источника 5-tv.ru, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.
Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непозволительными обвинения России в смерти Навального, звучащие из уст представителей стран Запада. Соответствующие обвинения со стороны вдовы Навального официальный представитель Кремля назвал «голословными» и «хамскими».
Байден перепутал имя вдовы Алексея Навального*, назвав ее Йоландой.
Ранее, писал 5-tv.ru, американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто обвиняет Россию в смерти Навального.
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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