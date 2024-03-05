Нарышкин заявил, что Навальный* умер своей смертью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 111 0

Блогер скончался 16 февраля в колонии особого режима в поселке Харп.

Нарышкин заявил, что Навальный* умер своей смертью

Фото: Denis Tyrin / ТАСС

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Тема:
Умер Алексей Навальный*

Алексей Навальный* умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность — рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал он в интервью на одном из федеральных каналов.

Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). Он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть. Его похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непозволительными обвинения России в смерти Навального, звучащие из уст представителей стран Запада. Кроме того, соответствующие обвинения со стороны вдовы блогера Юлии официальный представитель Кремля назвал «голословными» и «хамскими».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал американский журналист Такер Карлсон по поводу внезапной смерти Навального.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Тема:
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