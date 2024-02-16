Достичь эмоционального баланса: прогноз Таро на неделю с 19 по 25 февраля
Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.
Фото, видео: 5-tv.ru
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 19 по 25 февраля.
Основная энергия недели (Карта Таро — Умеренность)
Карта Таро — Умеренность.
Умеренность говорит о том, что все должно быть в меру. Нужно держать равновесие и не стоит никуда торопиться. В состоянии хауса — это может навредить. Поэтому все должно быть в меру, включая еду, отдых и алкоголь.
Прогноз финансов недели (Карта Таро — Пятерка Кубков)
Карта Таро — Пятерка Кубков.
Неплохая карта, когда она появляется в одиночном ключе. Она говорит о том, что уходит плохой период. Что-то нужно отпустить из жизни. Настал момент прекратить заниматься тем, что больше не приносит удовольствия. Пятерка Кубков — это прощание с прошлым и разворот в будущее.
Личная жизнь на неделю (Карта Таро — Рыцарь Пентаклей)
Карта Таро — Рыцарь Пентаклей.
Рыцарь Пентаклей — это спокойная и устойчивая карта, которая говорит о планомерном развитие. В отношениях нужно будет двигаться не быстро, а шаг за шагом. Благодаря этому в любви держится баланс.
На этой недели можно обсудить вопросы, связанные покупками и обозначить цели. Это способ достижения успеха и стабильного состояния. Также можно сделать или получить подарок.
Совет на неделю (Карта Таро — Шестерка Кубков)
Карта Таро — Шестерка Кубков.
Шестерка Кубков — это эмоциональная карта друзей и внимания. Она говорит о том, что нужно попробовать начать взаимодействовать с людьми из прошлого и оказать им знак внимания. Но важно смотреть не через призму двойной игры. С человеком нужно действительно хотеть общаться и делать это без всяких подозрительных схем.
Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.
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