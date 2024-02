Умер известный российский фотограф Дмитрий Марков

Российский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни. Об этом сообщили друзья покойного порталу «Псковская губерния».

Причины смерти пока что не называются, также не сообщается информация о месте и дате похорон. Последний раз фотограф заходил в свои аккаунты в соцсетях 9 февраля.

Марков сотрудничал со многими федеральными изданиями. В 2016 году он стал первым россиянином, который принял участие в рекламной кампании iPhone 7 — Apple’s Taken on the iPhone.

В этом мероприятии участвовали 15 фотографов из 15 стран. Также он прославился благодаря снимкам из провинциальных регионов России.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 86-м году жизни умерла актриса Виктория Островская, которая прославилась благодаря съемках в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».