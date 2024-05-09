Спасибо за Победу. Военнослужащие поздравили ветерана ВОВ с 9 Мая

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Военнослужащие ВС РФ поздравили ветерана войны с Днем Победы в ЛНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Он с огромным интересом слушал песни и в какой-то момент чуть не прослезился.

Российские бойцы группировки войск «Запад» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Кияницкого с праздником и совместно с солистами Первой фронтовой творческой бригады в Луганской народной республике (ЛНР) устроили для него концерт. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Для ветерана российские военные подготовили специальную программу, которая включала в себя оригинальные аранжировки песен военных лет и современные патриотические композиции. В какой-то момент Кияницкий чуть не прослезился. После концерта он пожелал военнослужащим победы и крепкого здоровья.

Василий Кияницкий родился в 1927 году. В период Великой Отечественной войны ветеран находился в должностях автоматчика, наводчика и командира отделения. Он принимал участие в обороне Москвы, имеет несколько высших наград.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акции «Вальс Победы» и «Песня Победы» прошли в Москве в преддверии 9 Мая.

Тема:
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