Россия не пригласила на парад Победы недружественные страны

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Однако ветеранов из других государств все же было решено позвать.

Россия не пригласила на парад Победы недружественные страны

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Тема:
День Победы 9 Мая

Россия решила не приглашать на парад Победы в честь 9 Мая послов и лидеров недружественных государств. Об этом агентству ТАСС рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут», — заявила Захарова.

Поводом для решения не приглашать некоторые государства на Парад стала их агрессивная и недружественная политика по отношению к России. Москва расценивает такое поведение как ведение «гибридной войны».

Захарова отметила, что такие действия не касаются представителей ветеранских общественных организаций, в том числе из недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москву прибывают лидеры стран в преддверии Дня Победы. В столицу уже прилетел президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Чуть ранее в аэропорту Домодедово торжественно встретили лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита.

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