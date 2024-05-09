Россия не пригласила на парад Победы недружественные страны

Однако ветеранов из других государств все же было решено позвать.
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
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Россия решила не приглашать на парад Победы в честь 9 Мая послов и лидеров недружественных государств. Об этом агентству ТАСС рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут», — заявила Захарова.
Поводом для решения не приглашать некоторые государства на Парад стала их агрессивная и недружественная политика по отношению к России. Москва расценивает такое поведение как ведение «гибридной войны».
Захарова отметила, что такие действия не касаются представителей ветеранских общественных организаций, в том числе из недружественных стран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москву прибывают лидеры стран в преддверии Дня Победы. В столицу уже прилетел президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Чуть ранее в аэропорту Домодедово торжественно встретили лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита.
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