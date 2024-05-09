Школьники в Мариуполе организовали концерт в честь Дня Победы для ветеранов ВОВ

Подобные мероприятия воспитывают у подрастающего поколения не только патриотизм, но и гордость за свою страну.
Фото, видео: Telegram / Министерство образования и науки ДНР / minobrnauki_dnr; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Учащиеся одной из мариупольских школ в честь Дня Победы организовали праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих подразделения сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ. Об этом рассказали в Минобороны.
Концерт начался с минуты молчания в память о павших воинах, а после восьмиклассница прочитала стихотворение «Зеркало». Дальше ученики исполнили песни военных лет, а детские творческие коллективы школ «Оскар» и «Радуга» выступили с хореографическими номерами.
Все выступления, подготовленные детьми, ветераны, российские бойцы и другие зрители смотрели с большим удовольствием. Многие отметили, что во время концерта стояла атмосфера единения всех участников мероприятия, а каждый номер вызывал чувство патриотизма и гордости за Родину.
В конце мероприятия российские военнослужащие подарили всем присутствующим георгиевские ленточки. После концерта заместитель командира сводного отряда разминирования с позывным «Гайдар» вспомнил, что ему рассказывал его дедушка о Великой Отечественной войне.
«Когда я был маленький, мы с ним общались. Говорил, что было трудно, но они выполняли правое дело. Необходимо, чтобы молодежь знала свою славную историю, историю своих дедов, прадедов, историю победы», — сказал российский боец.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, какие главные мемориалы стоит посетить 9 Мая.
- 9 мая
- Россия не пригласила на парад Победы недружественные страны
- 9 мая
- Спасибо за Победу. Военнослужащие поздравили ветерана ВОВ с 9 Мая
- 9 мая
- Фото героев «Бессмертного полка» показали на Останкинской телебашне
- 9 мая
- Минобороны запустило проект о героическом освобождении Севастополя
- 9 мая
- Акция «Свеча памяти» прошла в городах России
- 8 мая
- Акция «Бессмертный полк» состоялась в Израиле и Турции
- 8 мая
- Гигантскую георгиевскую ленту развернули на вершине действующего вулкана на Камчатке
- 8 мая
- Демонстрацию георгиевских лент запретили в Берлине
- 8 мая
- SHAMAN поздравил бойцов СВО в московском госпитале в преддверии Дня Победы
- 8 мая
- Петербуржцы почтили память защитников города и жертв Блокады Ленинграда
Читайте также
74%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?