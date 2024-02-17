Эквадор отменит решение о поставке российской техники в США

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

О чем удалось договориться сторонам?

Эквадор отменит решение о поставке российской техники в США

Фото: Zuma / ТАСС

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Эквадор отменит решение о поставке российской техники в США. Об этом сообщил посол России Владимир Спринчан после встречи с эквадорским президентом Даниэлем Нобоа.

«В пятницу (16 февраля — Прим. ред.) состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами», — цитирует дипломата РИА Новости.

Эквадор подтвердил, что страна «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне», уточнил посол. Формально, добавил Спринчан, об этом станет известно в начале следующей недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нобоа планировал отправить в США старую российскую технику. Он отмечал, что российская сторона выступает против такого решения. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Эквадора приняли опрометчивое решение относительно отправки старой российской техники в Соединенные Штаты под давлением извне.

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