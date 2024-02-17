И это не рассол: найдено природное средство от похмелья

Немецкие ученые обнаружили целительные свойства некоторых растений в борьбе с похмельем. Сотрудники Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга провели эксперимент, в ходе которого доказали, что раствор с их экстрактами способен снизить симптомы после длительного распития алкогольных напитков. Результаты исследования опубликованы изданием MedicalXpress.

Ученые разделили участников эксперимента на три группы. Первым дали выпить за 45 минут до начала и после раствор с экстрактами, вторым — без растительных компонентов, а третьим — плацебо.

В состав первого раствора входили экстракты кактуса опунции, гинкго билоба, корня имбиря, барбадосской вишни, ивы, а также калий, магний, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, тиамин, фолиевая кислота, стевиолгликозиды и инулин.

Участники в течение четырех часов пили спиртное. Сбор анализов до, сразу после окончания процесса и через 12 часов показал, что у первой группы симптомы похмелья были менее выражены.

По сравнению с теми, кто пил плацебо, они испытывали головную боль меньше на 34%, тошноту — на 42%, безразличие — на 27%, а тревогу — на 41%. Участники второй группы не почувствовали видимых улучшений.

Ученые сделали вывод, что эффект был достигнут благодаря содержанию в растениях полифенолов и флавонидов. Однако, какие именно механизмы оказали целительное влияние, только предстоит изучить.

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