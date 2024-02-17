Киркоров привез детям Макеевки куклы в виде самого себя

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 61 0

Российский исполнитель продолжает свою поездку в прифронтовые гостинцы.

Киркоров привез детям Макеевки куклы в виде самого себя

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Певец Филипп Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде самого себя. Об этом артист рассказал в личном блоге в социальных сетях.

Исполнитель посетил Дворец детского творчества сделал подарки его воспитанникам. Так, дети из народной студии современного танца «Родничок» получили в игрушки, краски и раскраски, а также куклы в виде самого звездного гостя.

В качестве ответного подарка ребята преподнесли Киркорову танец под песню «Зайка моя».

Проштрафившийся после «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» Филипп Киркоров приехал в ДНР несколько дней назад. Он спел перед пациентами больницы в Горловке.

«Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа», — заявил Киркоров.

Неизвестно, связан ли визит Киркорова в медицинское учреждение с разразившимся скандалом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме прокомментировали поездку Киркорова в зону СВО.

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Киркоров привез детям Макеевки куклы в виде самого себя

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