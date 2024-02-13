В Госдуме прокомментировали поездку Киркорова в зону СВО

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 138 0

Депутат Драпеко положительно оценила визит Киркорова в зону СВО

В Госдуме прокомментировали поездку Киркорова в зону СВО

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Певец посетил больницу в Горловке, где выступил перед пациентами.

Поездка певца Филиппа Киркорова в зону СВО — положительное решение. Об этом изданию «Лента.ру» заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Депутат отметила, что пока нельзя сказать, как поездка артиста на Донбасс скажется на его дальнейшей карьере. Однако, если говорить о настоящем времени, решение исполнителя может характеризоваться только положительно, считает парламентарий.

«Что приехал — хорошо», — сказала Драпенко.

Киркоров посетил зону спецоперации 13 февраля 2024 года — это стало одним из первых его появлений на публике после скандала, связанного с участием в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. В ходе поездки артист подчеркнул, что, несмотря на сложности, он не собирается покидать Россию.

Ранее 5-tv.ru делился первыми кадрами выступления Киркорова в больнице Горловки, где тот спел перед пациентами.

Тема:
Спецоперация
13 февр
«Мы вместе, мы победим»: росгвардейцы обратились к ST после выхода песни «Дай ему сил»
13 февр
Семья в РФ, брак из выгоды и служение Украине: кто такой новый главком ВСУ Сырский
13 февр
Рэпер Саграда раскрыл секрет создания военной песни на примере «Дай ему сил», презентованной ST росгвардейцам
13 февр
Медведчук о проведении Россией спецоперации на Украине: «Ее в ситуацию загнали»
13 февр
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
13 февр
Стрелять нечем: в Германии признали, что не смогут обеспечить ВСУ снарядами
13 февр
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ
13 февр
Четыре украинских беспилотника сбиты за час над Белгородской областью
13 февр
Илон Маск о невозможности победить Россию: «Никоим образом»
13 февр
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
Инновации для медицины и здоровья представили на Форуме будущих технологий
20:39
Генпрокуратура утвердила заключение по делу о хищении через «Пушкинскую карту»
20:29
«Самое важное»: Милош Бикович впервые показал новорожденного сына
20:16
Синатра XXI века: в чем кроется феномен отмечающего 50-летие Робби Уильямса
20:09
«Дети болеют, муж не спит»: Блиновская расплакалась и умоляла суд отпустить ее домой
20:01
«Агрессивная терапия»: какой препарат опасен при лечении пожилых людей

Сейчас читают

Семья в РФ, брак из выгоды и служение Украине: кто такой новый главком ВСУ Сырский
Что подарить второй половинке: идеи оригинальных презентов на 14 февраля
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса