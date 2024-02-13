В Госдуме прокомментировали поездку Киркорова в зону СВО

Певец посетил больницу в Горловке, где выступил перед пациентами.

Поездка певца Филиппа Киркорова в зону СВО — положительное решение. Об этом изданию «Лента.ру» заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Депутат отметила, что пока нельзя сказать, как поездка артиста на Донбасс скажется на его дальнейшей карьере. Однако, если говорить о настоящем времени, решение исполнителя может характеризоваться только положительно, считает парламентарий.

«Что приехал — хорошо», — сказала Драпенко.

Киркоров посетил зону спецоперации 13 февраля 2024 года — это стало одним из первых его появлений на публике после скандала, связанного с участием в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. В ходе поездки артист подчеркнул, что, несмотря на сложности, он не собирается покидать Россию.

Ранее 5-tv.ru делился первыми кадрами выступления Киркорова в больнице Горловки, где тот спел перед пациентами.