Годами киевский режим утверждал, что Донецк обстреливает сам себя. После взятия Авдеевки, откуда и велся огонь, делать такие заявления уже не получится.

Взятие Авдеевки — большая победа российской армии, ее можно сравнить со взятием Мариуполя или Артемовска. Такое заявление в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сделал военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Как отметил специалист, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в этом районе тысячи своих боевиков, противник позорно бежал. Это не было организованным отступлением, все соответствующие возможности давно упущены.

«Сейчас со стороны Киева мы слышим только какие-то истерические призывы о помощи и даже угрозы по отношению к главному спонсору — США. Он (Президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) тут уже заявил Камале Харрис (Вице-президент США. — Прим. ред.), что Украина, если не будет оказана срочная помощь, не будет считать США своим стратегическим партнером. То есть это уже откровенный бунт куклы перед своим кукловодом», — сказал Никулин.

Эксперт подчеркнул, что на протяжении многих лет украинские власти лгали о ситуации с ударами по мирным жителям Донецка и ближайших населенных пунктов. Киев утверждал без тени стеснения, что город «сам себя обстреливает», но больше такой возможности не будет. Потому что именно из Авдеевки наносились удары и по Донецку, и по Горловке. Из этого укрепленного пункта ВСУ терроризировали ни в чем неповинных людей.

«То, что Россия взяла это, можно сказать, волчье логово, это, конечно, очень большая заслуга российской армии и ее командования… Я думаю, что сейчас ВСУ могут уже откатиться на линию Славянск, Краматорск, Часов Яр — вот эти пункты, где они еще могут пытаться зацепиться, потому что там у них есть еще одна линия обороны. А дальше это уже только Днепр. Я думаю, что российская армия будет развивать свое наступление в ближайшие недели», — заключил Никулин.

Украина еще в июле 2014 года взяла под свой контроль Авдеевку, вытеснив ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), чтобы после наступать на Донецк. Через год началось строительство укрепленных позиций на территории города. В течение восьми лет отсюда велись обстрелы, позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли ВСУ держать под угрозой фильтровальную и насосную станции, от которых зависело водоснабжение Донецка и ближайших поселков.

Авдеевка была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований с долговременными огневыми точками и бункерами. Последние месяцы российская армия вела активную оборону с улучшением положения на донецком направлении. После провала контрнаступления ВСУ инициатива перешла к российским войскам. Наступление стартовало в октябре, 5 января бойцы начали штурм Авдеевки по всем направлениям. Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.