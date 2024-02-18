«Давно хотел это сделать»: Дональд Трамп запустил бренд золотых кроссовок

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 17 0

Дональд Трамп представил собственный бренд золотых кроссовок Trump Sneakers

«Давно хотел это сделать»: Дональд Трамп запустил бренд золотых кроссовок

Фото: Gettyimages / Chip Somodevilla / Staff

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Кандидат в президенты США продолжает удивлять мировое сообщество.

Бывший лидер США Дональд Трамп запустил собственную линейку обуви. Причем не простую, а золотую. На выставке кроссовок в Филадельфии Трамп лично продемонстрировал ослепительно высокие кеды золотого цвета с нарисованным флагом США.

Выставка кроссовок позиционирует себя как «Величайшее шоу кроссовок на Земле». Лимитированную коллекцию неординарного политика раскупили за считанные часы. Золотые кроссовки обошлись покупателям в почти 400 долларов. Всего партия состояла из тысячи пар.

«Я давно хотел это сделать. <…> Со мной работают замечательные люди, и они придумали это… и я думаю, что это будет иметь большой успех», — цитирует слова Трампа NBC News.

У кандидата в президенты США хватает времени на все: и поскандалить из-за своих сомнительных фото, и суд проиграть, и спровоцировать скандал в Европе, и даже создать собственную коллекцию обуви.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в деле о мошенничестве. Политика обязали выплатить около 355 миллионов долларов.

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