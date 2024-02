Баллотирующийся в президенты Штатов Дональд Трамп пришел в ярость из-за тиражируемых фото, на которых он предстал не в кондиции. На днях ряд СМИ распространил сомнительные фото мультимиллионера, на которых был запечатлен Трамп, играющий в гольф. Уже тогда внимательные комментаторы обратили внимание, что на опубликованных фото политик выглядит в полтора раза толще, чем в костюме.

The Fake News used Artificial Intelligence (A.I.) to create the picture on the top left. These are despicable people, but everyone knows that. The other pictures are me hitting Golf balls today to show the difference. Sadly, in our Country, Fake News is all you get!



