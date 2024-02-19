Немецкие чиновники случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии начала расследование по факту утечки секретной информации.

Генпрокуратура Германии начала проверку в связи с возможным раскрытием государственной тайны. Предполагается, что секретная информация утекла в сеть во время планирования трубопровода «Северный поток — 2». Якобы в 2018 году немецкие чиновники опубликовали документ, связанный со строительством, и в нем были данные о действиях подводных лодок НАТО. Виновникам инцидента грозит до пяти лет лишения свободы.

В раскрытии государственной тайны в ходе работ над «Северным потоком — 2» подозреваются сотрудники горного ведомства города Штральзунд. Он находится на севере Германии, в земле Мекленбург, Передняя Померания, недалеко от берега Балтийского моря. Как сообщается в материале немецкого издания Bild, именно они обнародовали данные о районах действий подлодок, принадлежащих Североатлантическому альянсу. Горное ведомство отвечало за выдачу разрешений на работу строителей и подписывало обязательство о неразглашении некоторых данных.

По информации журналистов издания, в том самом 2018 году чиновники опубликовали в интернете постановление о строительстве Nord Stream 2. В документе говорилось не только о районах действия подлодок, но и о количестве оружия на бортах. Пометка «секретная информация — строго для служебного пользования» на нем имелась. Виновники утечки вычисляются. В Минобороны ФРГ считают, что был нарушен прямой абсолютный запрет на передачу информации, раскрытые секретные данные могут многое рассказать о планах проведения военных операций НАТО.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин прокомментировал нежелание Германии «открутить вентиль» и начать получать газ по готовой к работе нитке «Северного потока — 2».