«Вентиль открутите»: Путин напомнил о сохранившейся нитке «Северного потока»

Путин: для запуска нитки «Северного потока» нужна неделя, но Германия не хочет
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer
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Вопрос о получении газа из России зависит сейчас только от Германии.
Всего неделя потребуется для запуска уцелевшей нитки газопровода «Северный поток», и тогда Германия сможет получать топливо, но ее власти сами не хотят. Такое заявление в эфире федерального телеканала сделал президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что одна нитка от «Северного потока — 2» сохранилась, несмотря на теракт, она работает. В то же время первый трубопровод разрушен. Сейчас все зависит только от властей Германии.
«Но „Северный поток — 2“ можно [запустить]? Можно! Вентиль открутите, скажите: „Мы хотим получать“. Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», — сказал он.
Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».
Швеция объявила о прекращении следствия по теракту на «Северных потоках». Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Стокгольм также официально заявил о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках». Позднее Генпрокуратура Германии сообщила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Швецию уличили в сокрытии виновных в терактах на «Северных потоках».
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