Суд обратил в доход России акции фабрики Roshen Порошенко

Октябрьский районный суд Липецка постановил передать в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«Суд принял решение о передаче акции АО „Липецкая кондитерская фабрика“ в доход государства», — говорится в сообщении.

Решение принято после обращения Генпрокуратуры России. Вместе с тем в доход страны были переведены доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора Олега Казакова. Суд также запретил его деятельность, а еще Порошенко и его сына на территории нашей страны.

В апреле 2019 года лидер Социалистической партии Илья Кива Илья Кива подал в суд Киева иск о национализации кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей на тот момент Порошенко. Украинский политик утверждал, что тогдашний президент Украины в 1996 году незаконно присвоил себе предприятие имени Карла Маркса, поэтому-то к нему и прицепилось прозвище «шоколадный король». Порошенко с каждым годом только продолжал богатеть. Став президентом, он пообещал отказаться от фабрики, но так и не сделал этого.

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