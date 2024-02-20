Клинику звездного хирурга Хайдарова проверили на оборот наркотических средств

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 0

Генпрокуратура не выявила нарушений в клинике хирурга Хайдарова

Клинику звездного хирурга Хайдарова проверили на оборот наркотических средств

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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В прошлом году певица Слава, Любовь Успенская и другие россиянки обвинили пластического хирурга в некачественно проделанной работе и испорченном внешнем виде.

Генпрокуратура России завершила проверку клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова на предмет оборота наркотических средств. Никаких нарушений выявлено не было.

«В ходе проверки нарушений требований п. 6. Положения о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 No 1007 не выявлено», — сообщили изданию Газета.ру в пресс-службе звездного врача.

К слову, шумиха вокруг деятельности Хайдарова стала возникать после обвинений певицы Славы и Любови Успенской. Знаменитости минувшим летом заявили, что врач некачественно сделал им операции. На этой волне выяснилось, что не только они недовольны результатом работы Хайдарова, но и порядка ста россиян.

При этом артист Филипп Киркоров наоборот работой Хайдарова более чем доволен. Он доверил ему исправить не оду часть тела. Вместе с тем оказалось, что недовольства звезд и других россиян никак не связано с прошедшей проверкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует мама блогера Виктории Бони после пластической операции.

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