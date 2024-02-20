«Друг познается в беде»: Вучич об отношениях народов России и Сербии

Сербский президент отметил, что в легкие времена довольно просто оставаться близким товарищем, но другое дело — трудности.

Человеческие отношения лучше всего ценятся в трудные времена. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, описывая в беседе с ТАСС отношения русского и сербского народов.

Политик отметил, что другом проще всего быть в легкие времена, но истинное лицо товарища показывают именно трудности.

«В сербском и русском, а также во всех англосаксонских, германских языках есть пословица, заключающаяся в том, что настоящий друг познается в беде. Легко быть другом в легкие моменты. Оставаться другом, оставаться честным тогда, когда трудно, именно в такие моменты ты показываешь свое истинное лицо», — пояснил Вучич.

Сербский лидер добавил, что его страна справедлива по отношению к России и ее народу. Кроме того, Вучич вспомнил, как в детстве вместе с отцом ходил в Русский дом в Белграде и смотрел, по его мнению, лучший мультфильм про Конька-Горбунка. Также он часто посещал вечера русской поэзии и прозы, слушая произведения Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина и А. П. Чехова.

«Моя дочь Милица окончила 11 классов русской школы, и я в этом вопросе благодарен России за помощь в ее образовании и хорошем воспитании», — добавил Вучич.

Ранее 5-tv.ru передавал слова президента Сербии Александра Вучича о том, что большинство украинцев, проживающих в этой стране, поддерживают российского лидера Владимира Путина.