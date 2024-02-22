Взглянуть по-новому: рейтинг самых кассовых фильмов мирового кинопроката в 4K

Благодаря технологии Ultra HD теперь можно посмотреть самые кассовые фильмы в улучшенном качестве.

Грядут длинные февральские выходные. Просмотр хорошего фильма поможет скрасить вечер, вне зависимости от того, собираетесь ли вы провести праздники с родными или отдохнуть от всех в одиночестве. Сайт dni.ru подготовил подборку фильмов, которые собрали в кинопрокате более 100 миллионов долларов — самое время пересмотреть их или насладиться впервые.

1. Аватар (2009)

В 2009 году этот фильм стал настоящим прорывом в кино в плане графики. При этом сюжет также наполнен глубиной и смыслом, что и обеспечило оглушительный успех картине. Эта история переносит зрителя в далекое будущее, а именно в фантастический мир Пандоры, где человечество планирует добывать редкие минералы, которые помогут людям восполнить свои природные запасы.

2. Мстители: Финал (2019)

Финальная часть франшизы о супергероях, в которой собрались все оставшиеся в живых союзники, чтобы противостоять Таносу в решающей битве.

3. Титаник (1997)

В этом фильме показана одна из самых трагичных историй любви в кино, основанная на печально известной истории крушения пассажирского корабля «Титаник». Эта картина полюбилась многим зрителям во многом из-за прекрасной актеркой игры главных актеров, которая мало кого оставила равнодушным.

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