МВД России опровергло сообщения об ошибках в свежих загранпаспортах

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Куда обращаться в случае возникновения подобных проблем?

МВД России опровергло сообщения об ошибках в свежих загранпаспортах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Министерство внутренних дел России опровергло распространяемые в сети сообщения об ошибках в недавно выданных заграничных паспортах. Заявление опубликовано в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

«Данная информация не соответствует действительности», — говорится в посте.

Также отмечается, что в подразделениях по вопросам миграции нет резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене загранпаспортов. Волк призвала при возникновении подобных проблем сообщить о них через сервис «Прием обращений».

Ранее 5-tv.ru писал, что у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных. Это стало происходить после изменений в законе о порядке выезда из России.

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