В России предлагают разрешить продажу ветлекарств в аптеках

Эфирная новость 38 0

В Россельхознадзоре с инициативой согласны, а вот в Минздраве отреагировали отрицательно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Владельцы российских аптек хотят продавать лекарства не только для людей, но и для зверей! Свою инициативу представители отрасли объясняют ростом числа владельцев домашних животных, пишут «Известия». По оценкам экспертов, таковых в стране уже более 60 миллионов, и людям гораздо удобнее покупать препараты для себя и своих питомцев в одном месте.

В Россельхознадзоре с этим согласны, а вот в Минздраве на предложение отреагировали отрицательно. В ведомстве опасаются, что невнимательный фармацевт может продать не тот препарат. А от этого напрямую зависят жизни и здоровье людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне смогут получить налоговый вычет за лечение животных. Проект соответствующего закона подготовила группа парламентариев. У трети хозяев в стране питомцы болеют не реже раза в год, и люди тратят немалые деньги на их лечение и вакцинацию.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
Будут только хиты: группа «Любэ» готовится к праздничному концерту в Москве
17:00
Надежды больше нет: лишь 10% европейцев верят в победу Украины
16:59
Смиловался? Зеленский внес в Раду проект о демобилизации
16:40
10 лет со свержения Януковича: как всего один приказ на Майдане мог изменить будущее Украины
16:28
Дело закрыто: звезду «Дома-2» Александра Гобозова приговорили к сроку
16:25
Путин поделился впечатлениями после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок