В России предлагают разрешить продажу ветлекарств в аптеках

Владельцы российских аптек хотят продавать лекарства не только для людей, но и для зверей! Свою инициативу представители отрасли объясняют ростом числа владельцев домашних животных, пишут «Известия». По оценкам экспертов, таковых в стране уже более 60 миллионов, и людям гораздо удобнее покупать препараты для себя и своих питомцев в одном месте.

В Россельхознадзоре с этим согласны, а вот в Минздраве на предложение отреагировали отрицательно. В ведомстве опасаются, что невнимательный фармацевт может продать не тот препарат. А от этого напрямую зависят жизни и здоровье людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне смогут получить налоговый вычет за лечение животных. Проект соответствующего закона подготовила группа парламентариев. У трети хозяев в стране питомцы болеют не реже раза в год, и люди тратят немалые деньги на их лечение и вакцинацию.