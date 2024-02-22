«Не только внешне»: Меньшова признала, что переняла характер знаменитой мамы

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 25 0

Юлия Меньшова поздравила свою маму знаменитую актрису Веру Алентову с 82-летием

«Не только внешне»: Меньшова признала, что переняла характер знаменитой мамы

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вере Алентовой исполнилось 82 года. В честь праздника Юлия опубликовала чувственный пост с признанием.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова выложила архивные фото своей мамы — знаменитой актрисы Веры Алентовой, а также посвятила ей трогательный текст. Ей 21 февраля исполнилось 82 года.

Юлия отметила, что ей все чаще стали указывать на схожесть с мамой. Она призналась, что только с возрастом поняла, как много важных качеств и черт характера она унаследовала от родительницы. Меньшова гордится быть дочерью Веры Алентовой.

«Это правда. Я и сама все больше подмечаю нашу схожесть. Причем, далеко не только внешнюю», —написала она в Telegram-канале.

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым. Пара познакомилась во время учебы в МХАТе. Они быстро приняли решение пожениться. Практически сразу после первого свидания Меньшов и Алентова подали заявление в ЗАГС.

В один из периодов жизни супруги расставались на три года, но брак удалось сохранить. Именно в этом союзе на свет появилась Юлия.

С момента смерти Владимира Меньшова прошло уже почти три года, но вдова еще не смирилась с этим. Она даже носит обручальное кольцо в память о муже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Меньшова развеяла слухи о плохом самочувствии Алентовой.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Великобритания объявила о санкциях в отношении России и Белоруссии
15:28
Новые правила: в России расширят список требований к автошколам
15:21
В Германии приняли решение об отправке на Украину дальнобойных ракет Таurus
15:19
В Дании назвали даты передачи Украине истребителей F-16
15:07
Семь миллионов человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ за четыре месяца
14:51
Путин совершит полет на ракетоносце Ту-160М

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок