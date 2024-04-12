Выбор каждого: почему сын Карины Нигай профессионально занимается футболом

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 17 0

Карина Нигай объяснила, почему ее сын профессионально занимается футболом

Выбор каждого: почему сын Карины Нигай профессионально занимается футболом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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До спортивного олимпа доходят лишь единицы, а большинству приходится столкнуться лишь с разочарованием и болью от несбывшихся надежд.

Большой спорт может сломить человека, однако это осознанный выбор того, кто принял решение связать свою жизнь с этой сферой. Своими мыслями Карина Нигай эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Лед 3».

Спорт — сфера не для слабых. До вершины доходят лишь единицы, а большинству приходится столкнуться лишь с разочарованием и болью от несбывшихся надежд. Тем не менее, по мнению Карины Нигай, это ответственность каждого, кто решил связать себя с большим спортом.

«Мне кажется, что здесь выбор каждого. И неважно, сколько тебе лет, ты делаешь выбор: либо ты идешь в большой спорт, где могут быть определенные нюансы как потеря здоровья, психологические травмы и прочее. Либо ты не идешь в большой спорт и тогда ты наблюдаешь его по телевизору. У всего есть цена, у всего есть свои подводные камни», — уверена блогер.

Семилетний сын Карины Нигай профессионально занимается футболом. По признанию блогера, ее ребенок по-настоящему любит этот вид спорта, поэтому на пути к победам его ничто не останавливает, — и это его осознанный выбор.

«У моего сына мой характер, чему я очень рада, и, наверное, он не занимался бы футболом, если бы он этого искренне не хотел. <…> Когда у моего сына есть какие-то сложности, он всегда говорит: „Самое главное, это же результат“. И он достигает своего результата, и после этого он в эйфории, он счастлив», — отмечает блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия ест на ночь, при этом терпеть не может сладкое и жирное.

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