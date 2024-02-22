Надежды больше нет: лишь 10% европейцев верят в победу Украины

Такая же ситуация и в США.

Европа все меньше и меньше верит в Украину. Согласно данным Европейского совета по международным отношениям, в большинстве стран ЕС больше не верят в победу Киева и даже не предполагают гипотетически возможного сценария для этого.

Как пишет сайт EADaily, только 10% среди респондентов из 12 стран Евросоюза до сих пор верят в то, что у Украины есть шансы победить в конфликте. 20% европейцев ждут победы России, а остальные 70% ждут перемирия и переговоров с Москвой.

Последними оплотами верности Киеву остаются Польша, Швеция и Португалия. У жителей этих стран еще теплится надежда на победу Украины, однако даже там подобные настроения разделяет менее половины населения.

«В остальных странах — от Франции и Германии до Греции и Италии — большая доля населения уже требует открыто давить на украинские власти, чтобы они начали переговоры с Россией. А треть европейцев ощутила на себе все радости войны — с рецессией, деиндустриализацией, взлетом инфляции и беженцами. И это им не особо понравилось», — говорится в материале.

Схожая обстановка царит и в Штатах. Согласно имеющимся данным, две трети американцев не верят в победу Киева и, более того, недовольны колоссальными тратами на помощь ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина потребовала от Запада отдать Киеву все вооружение.