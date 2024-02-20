Денежный вопрос: Болгария не может отправить технику на Украину без помощи НАТО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Euractiv: Болгария задерживает поставку Украине 100 бронетранспортеров

Денежный вопрос: Болгария не может отправить технику на Украину без помощи НАТО

Фото: www.globallookpress.com/ David Inderlied

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Тема:
Спецоперация

София обещала Киеву 100 бронетранспортеров еще осенью прошлого года. Однако поставки задерживаются. В чем причина?

Болгария задерживает отправку на Украину 100 бронетранспортеров из-за нерешенного с НАТО вопроса о возмещении расходов на их транспортировку. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на слова депутатов.

Из-за нерешенного вопроса с финансированием поставки военной помощи Киеву София задерживает на неопределенный срок. Власти Болгарии занимаются поисками сторонних источников, пока ждут ответа от руководства военного альянса.

«Болгария может очень сильно помочь Украине, но это задерживается из-за того, что администрация Минобороны не работает оптимально», — говорится в материале.

София одобрила передачу Киеву 100 бронетранспортеров в ноябре 2023 года, несмотря на то, что президент Болгарии Румен радев наложил на законопроект вето. К слову, речь идет о списанной бронированной технике, которая стоит на складах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Конгрессе США разработали новый вариант проекта о финансировании Украины.

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