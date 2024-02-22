Смиловался? Зеленский внес в Раду проект о демобилизации

До этого в Минобороны Украины говорили, что проведут ее только после окончания конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, предусматривающий демобилизацию боевиков ВСУ, которые проходят срочную службу. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*.

Соответствующая информация также опубликована на сайте Верховной рады. Гончаренко при этом в своем посте добавил, что документ, вероятно, будет рассмотрен завтра, 23 февраля.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

По данным Генпрокуратуры Украины, в десятки раз выросло число случаев с дезертирством в ВСУ. В тюрьмах таких боевиков накопилось уже на две бригады армии. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 человек. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Тем временем на Украине уже давно задаются вопросом о демобилизации. Еще в 2023 году в СНБО говорили, что под нее подпадут срочники, чей срок службы истек. Если же кто-то захочет остаться, с ними заключат контракт. Хотя в Киеве точные сроки проведения демобилизации не называли. Так, в Минобороны, например, говорили, что она возможна только после завершения конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский признал отсутствие «плана Б» на случай, если США не дадут денег.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга