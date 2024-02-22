Зеленский о «плане Б» при отсутствии помощи США: «Надо найти»

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Зеленский признал, что у него нет «плана Б» на случай, если США не дадут денег

Зеленский о «плане Б» при отсутствии помощи США: «Надо найти»

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Как киевский режим собрался выживать при таком количестве провалов на поле бое?

У президента Украины Владимира Зеленского нет запасного плана на случай, если Соединенные Штаты не предоставят Киеву помощь. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — сказал Зеленский.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что ВСУ будут нести еще больше потерь без помощи западных стран.

«Огромная политическая цена»: в Европе заявили о потере веры в Украину

Прежде стало известно, что западные государства работают над планом по погашению долгов за счет замороженных российских активов, чтобы усилить поддержку ВСУ. В феврале на саммите в Брюсселе главы ЕС согласовали выделение 50 миллиардов евро на помощь киевскому режиму.

Россия в связи с активным накачиванием Украины оружием направила НАТО ноту. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что страны альянса лишь отдаляют завершение конфликта своим вмешательством, и напоминали — любой груз с вооружениями для ВСУ в зоне спецоперации становится законной целью российских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля. В этот день соберется вся верхушка киевского режима.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

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