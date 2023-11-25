Зеленский решился: на Украине вернут с фронта часть боевиков, призванных до СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Глава СНБО Данилов: Зеленский проведет волну демобилизации срочников

Зеленский решился: на Украине вернут с фронта часть боевиков, призванных до СВО

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация

Когда это случится? И кто именно подпадет под демобилизацию?

Киевский режим решился провести демобилизацию боевиков, призванных в ВСУ до февраля 2022 года, то есть до начала российской спецоперации. Выступил с таким предложением президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

«Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то [Владимир Зеленский] попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится», — сказал он.

Решение было принято в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего Украины. Данилов подчеркнул, что власти понимают, сколько придется отпустить с фронта боевиков. Под демобилизацию подпадут срочники, чей срок службы истек. Если же кто-то захочет остаться, с ними заключат контракт. Данилов назвал такое решение Киева справедливым.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

По данным Генпрокуратуры Украины, в десятки раз выросло число случаев с дезертирством в ВСУ. В тюрьмах таких боевиков накопилось уже на две бригады армии. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 человек. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о необходимости одержать три победы на Западе.

Тема:
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