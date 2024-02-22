В российских школах могут увеличить число уроков по истории

В России предложили увеличить общее число изучения истории в школах до 476. Соответствующий проект разработали в Минпросвещения, он размещен на портале правовых актов.

Из документа следует, что количество часов может быть увеличено на 136 — с 340 до 476. Предлагается чаще преподавать историю для учеников 5-8-х классов. Сейчас предмет изучают два раза неделю, а Минпросвещения предлагает заниматься три раза в неделю.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в 5-8-х классах — по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе — по два часа в неделю», — говорится в проекте.

В случае принятия проекта приказа он вступит в силу уже с нового учебного года, 1 сентября 2024 года.

«Нужен»: Путин объяснил важность создания нового учебника истории

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории в 2024 году могут появиться вопросы о спецоперации и присоединении новых регионов России. Демоверсия варианта экзамена появилась в конце 2023 года на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).