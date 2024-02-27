«Любите!» — Тимофей Пронькин раскрыл секрет крепких отношений

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 45 0

Тимофей Пронькин: жена все сделала в этой жизни для меня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Со своей супругой солист группы Hi-Fi вместе 26 лет.

Солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин раскрыл секрет крепких отношений. Им артист эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Командир».

Со своей женой — психологом Любовью Колтуновой — артист вместе 26 лет. В браке у пары родилось двое сыновей — Степан и Роман. Тимофей Пронькин рассказал, что из-за загруженного графика супругам не удается проводить много времени вместе, однако их любовь по-прежнему сильна.

«Нет секрета. Любите! Любите!» — отметил певец.

По признанию Тимофея Пронькина, в наступающий Международный женский день он планирует подарить супруге «свое хорошее поведение», а на 23 февраля, в свою очередь, артист не ждет от жены никаких презентов.

«Она мне подарила двух замечательных сыновей, она все сделала в этой жизни для меня, и она меня любит, я люблю ее», — сентиментально подметил солист группы Hi-Fi.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимофей Пронькин рассказал, кто главный в его доме.

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«Любите!» — Тимофей Пронькин раскрыл секрет крепких отношений

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