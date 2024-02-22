Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят к Дню защитника Отечества

Этим памятникам всегда уделяется особое внимание. Кто является их главным хранителем?
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями», — написал мэр в Telegram.
По его словам, профилактика горелки проводится ежемесячно. Накануне праздников — перед 23 февраля и Днем Победы — назначают дополнительную проверку.
«Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь», — добавил Собянин.
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