Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят к Дню защитника Отечества

Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями», — написал мэр в Telegram.

По его словам, профилактика горелки проводится ежемесячно. Накануне праздников — перед 23 февраля и Днем Победы — назначают дополнительную проверку.

«Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь», — добавил Собянин.