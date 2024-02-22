Путин поручил поддерживать переданные Росимуществу зарубежные компании

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Министр финансов Антон Силуанов пообещал проработать данный вопрос.

Путин поручил поддерживать переданные Росимуществу зарубежные компании

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Иностранные компании, переданные Росимуществу, получат такие же меры поддержки, как и российские. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на совещании в Чувашии. Он попросил Минфин заняться этим вопросом.

Внимание президента на это обратил глава республики Олег Николаев. Он рассказал, что производитель пива «Балтика» не может получить господдержку несмотря на то, что компания находится под управлением государства. Дело в том, что предприятие является иностранной компанией.

Путин согласился с тем, что иностранную компанию нужно поддержать.

«Надо сделать обязательно», — сказал президент.

Министр финансов Антон Силуанов пообещал принять необходимые меры и решить проблему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин временно передал Ульяновский станкостроительный завод Росимуществу.

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Путин поручил поддерживать переданные Росимуществу зарубежные компании

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