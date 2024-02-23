Успеть за пару часов: что можно быстро купить в подарок на 23 февраля

Что делать, когда забыли про праздник, а времени на обдумывание покупки нет?

Найти подарок мужчине всегда непросто, особенно, когда времени осталось совсем мало. Нужно подобрать что-то оригинальное, что вы успеете купить очень быстро. Как выбрать такой подарок, написал URA.RU.

Билеты

Вы можете быстро купить онлайн билеты на какое-нибудь мероприятие. Это может быть спектакль или спортивное событие. Все завит от предпочтений того, кому предназначается подарок. Вы можете купить два билета, тогда подарок станет еще одним поводом провести время вместе.

Аксессуары и гаджеты

В последний момент можете купить стильный аксессуар или полезный гаджет. Например, красивые запонки, кожаный ремень или портативный аккумулятор.

Нестареющая классика

Классическим подарком на День защитника Отечества считаются носки. Они могут быть с ярким рисунком. Носки могут быть символическим, но при этом забавным подарком.

Сертификат

Если боитесь ошибиться с подарком, то можно вручить электронный сертификат популярных маркетплейсов. Его можно быстро оформить онлайн и также быстро отправить тому, кого хотите порадовать. Этот подарок подойдет, если вы хотите поздравить человека на расстоянии.

Романтически вечер

Устройте романтический вечер, если готовите сюрприз для второй половинки. Даже если вы готовите такое поздравление на скорую руку, он все равно должен понравиться. Ваши старания точно оценят.

Съедобные подарки

Еда может быть хорошим подарком. Конечно, речь идет сейчас не о пачке гречки. Существуют съедобные букеты. Туда могут входить раки с пивом, сыр с вином или выбор колбас и закусок. Во время праздника такие букеты продаются уже в готовом виде, поэтому купить их можно быстро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как россиянки будут поздравлять своих мужчин 23 февраля.