«Хотели дойти до Москвы»: на Западе заявили, кто виноват в крахе ВСУ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Французский полковник де Жонг: в крахе ВСУ виноват не Запад, а Киев

«Хотели дойти до Москвы»: на Западе заявили, кто виноват в крахе ВСУ

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Тема:
Украинское контрнаступление

В Европе начинают догадываться, что амбициозные планы киевского режима были, мягко говоря, сильно преувеличены.

Обвинения Украины в адрес западных стран касательно неудач ВСУ на фронте не имеют под собой оснований. Об этом в эфире телеканала LCI заявил полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг.

Офицер подчеркнул, что единственный, кто несет ответственность за провал ВСУ на фронте — это Киев. Жонг напомнил, что власти Украины наобещали своим европейским «партнерам» много всего, что так и не стало реальностью.

Речь идет и разговорах чуть ли не победном шествии, в которое якобы должно было превратиться контрнаступление, и о выходах украинской армии к «границам 1991 года».

«Не нужно говорить, что это наша вина. Мы придерживались модели, согласно которой мы считали, что Украина победит. Вспомним, как в этой студии еще полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Черном море», — сказал Пэр де Жонг.

По его мнению, именно неудачное контрнаступление и стало первой ласточкой для череды удач ВСУ, которые только увеличивались на фоне амбициозных разговоров, фактические не имеющих с реальным положением вещей ничего общего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую фатальную ошибку совершил Зеленский.

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