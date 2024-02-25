За спиной Пентагон: разгром непримиримой соперницы Трампом обнажает новую проблему Штатов

Бывший президент и действующий кандидат в президенты добился определенных успехов на предвыборном поприще и продолжает двигаться к цели.

Одержавшему победу на праймериз в Южной Каролине Дональду Трампу рано грезить о новом сроке президентства. Триумф в стратегически важном штате обостряет раскол между Демократической и Республиканской партиями. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил политолог Вадим Мингалеев.

Буквально на днях стало известно, что Трамп буквально разгромил непримиримую соперницу Никки Хейли в ее «домашнем» штате, забрав большинство голосов избирателей. Впрочем, Хейли сниматься с президентской гонки вовсе не собирается и планирует продолжить противостояние, чего бы ей это ни стоило, и «даже если этот процесс будет угрожать репутации».

По словам Мингалеева, противостояние Трампа и Хейли обнажает конфронтацию сторон, попутно усугубляя не только локальное противостояние, но и обнажая позицию «покровителей» представительницы республиканки.

«Именно губернатором этого штата была та самая непокорная дама, которая никак не может смириться с тем, что она никак не может пройти праймериз, но за ней стоят Пентагон и, соответственно, к глубочайшему сожалению, глубинное государство», — сказал Мингалев.

По словам эксперта, сложившаяся ситуация играет на руку репутации демократов, попутно разрушая сформировавшиеся устои в среде республиканцев. Для Хейли, занимавшей должность губернатора штата с 2011 по 2017 годы, подобные изменения должны стать тревожным звоночком к переформированию уже сложившейся стратегии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп на встрече с Милеем заявил, что сможет сделать Аргентину великой.